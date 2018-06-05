بحضور نجوم الفن والرياضة.. حفل إفطار الاتحاد المصري للإعاقة

كتب- هاني رجب:

نظم الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدي، اليوم الثلاثاء إفطاره السنوي في أحد فنادق التجمع الخامس تحت رعاية الفريق مهاب مميش، الرئيس الشرفي للاتحاد.

وحضر حفل الإفطار، كلٍ من اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية الأسبق، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الرياضة، وعدد من قيادات الوزارة.

وشارك في الحفل أيضًا مجموعة كبيرة من نجوم الفن والرياضة، منهم المطربة أنغام، والفنان عمرو يوسف، والفنانة كنده علوش، والمطرب هشام عباس، والكابتن أحمد حسن، إضافة إلى 200 لاعب ولاعبة من الأندية ومراكز الشباب التابعة للاتحاد.​