جامعة القاهرة توقع بروتوكولًا لاستقدام أساتذة أسبان للتدريس بكلياتها -صور

كتب- محمد قاسم:

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أرتورو أبييو، السفير الإسباني بالقاهرة، والوفد المرافق له، لتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية في مجال استقدام أساتذة أسبان للتدريس بجامعة القاهرة.

ووقع البروتوكول، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والسفير الإسباني بالقاهرة، بحضور الدكتور عمرو عدلي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وبعض عمداء الكليات بالجامعة، والوفد المرافق للسفير.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن جامعة القاهرة ترحب بالانفتاح على إسبانيا كثقافة ولغة وتاريخ وشعب، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على فتح الأبواب أمام العقول من مختلف الثقافات.

وأضاف "الخشت"، أن الشعب المصري يعرف جيدًا إسبانيا، وهي شريكة في ثقافة البحر المتوسط التي تعد في قلب ثقافة العالم عبر التاريخ، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون في المستقبل من أجل نشر اللغة والفكر الإسباني ونقل اللغة والفكر العربي المصري.

من جانبه، أعرب سفير إسبانيا عن تقديره لرئيس جامعة القاهرة لاهتمامه بفتح مجالات تعاون مع مؤسسات التعليم العالي في إسبانيا، لافتًا إلى أن البروتوكول يتضمن استقدام أساتذة أسبان للتدريس بكلياتها.



وكرم الدكتور محمد عثمان الخشت، سفير إسبانيا بالقاهرة بإهدائه درع جامعة القاهرة.​