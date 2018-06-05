إطلاق أسماء 6 من شهداء الواجب على مدارس وشوارع بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلن المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إطلاق أسماء 6 من شهداء الجيش والشرطة الذين بذلوا أرواحهم فداءاً للوطن على عدد من مدارس وشوارع العاصمة عرفانًا وتقديرًا من المحافظة لما بذلوه من عطاء وتضحية في سبيل بلدهم وتخليدًا لذكراهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التسميات بالمحافظة برئاسة المحافظ، وحضور كل من اللواء محمد الشيخ السكرتير العام، واللواء أحمد فؤاد السكرتير العام المساعد، وممثلي وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة البريد والتربية والتعليم وعدد من قيادات المحافظة.

ووافقت اللجنة على إطلاق اسم البطل الشهيد طيار محمد رفعت مندوه الحسيني، على مدرسة صلاح الدين الابتدائية بحي مصر الجديدة، واسم البطل الشهيد عقيد حسام حمزة عبدالعزيز، على مدرسة زهراء مدينة نصر الثانوية الرسمية بنات بحي شرق مدينة نصر، واسم البطل الشهيد نقيب طيار محمد صبري عبدالعزيز الفرماوي، على مدرسة الأميرية الإعدادية بنين بحي الزيتون، واسم البطل الشهيد عميد أحمد أمين عشماوي مبارك على مدرسة الكواكب التجريبية بحي مصر الجديدة.

كما أقرت اللجنة إطلاق اسم البطل الشهيد عقيد حازم ابراهيم حامد، على شارع بمساكن البحر الأحمر بحي المقطم، واسم البطل الشهيد نقيب محمد حامد إبراهيم أبوعبيد، على شارع متفرع من شارع الخمسين بزهراء المعادي.

وشدد المحافظ على ضرورة وضع لوحات تذكارية داخل كل المدارس التي تحمل أسماء شهداء الوطن تتضمن نبذة عن الشهيد الذي تحمل المدرسة اسمه، وصورة كبيرة له، وتفاصيل تضحياته، وظروف استشهاده، على أن يقام احتفال سنوي بكل مدرسة تحمل اسم الشهيد في يوم ذكرى استشهاده.

وحظر محافظ القاهرة، رفع أسماء الشهداء من المدارس التي أصبحت تحمل أسمائهم أو حتى استبدالها باسم شهيد آخر، مشددًا على عدم تغيير أسماء الشوارع والمدارس التي تحمل أسماء الأعلام الذي أثروا في تاريخ الوطن.​