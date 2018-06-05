الجامعة الألمانية توقع اتفاقًا مع منصة "ريد هات" العالمية لبرمجيات الكمبيوتر -صور

كتب- محمد قاسم ومصطفى عريشة:

وقعت كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة، الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع شركة ريدهات "Red Hat" وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة والمتخصصة في توفير حلول مفتوحة المصدر لبرمجيات الكمبيوتر وتطوير ودعم أنظمة "لينوكس".

ووقع الاتفاقية كل من الدكتور أحمد السيد المهدي عميد كلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة وأدريان بيكرينج المدير العام لشركة "ريد هات" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعد "ريدهات" منصة تعليمية مفتوحة المصدر يتم إدارتها ونشرها عبر شبكة الإنترنت لتوفير محتوى تعليمي متطور ومحفز على الابتكار والإبداع داخل المؤسسات الأكاديمية.

وصرح الدكتور عمرو طلعت وكيل الكلية لشؤون الطلاب بالكلية، بأن الاتفاقية تهدف لإنشاء أكاديمية "ريدهات الجامعة الألمانية بالقاهرة" من أجل تزويد الجيل القادم بالمهارات الصحيحة للتقنيات مفتوحة المصدر، خاصة في ظل التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات واتجاه العالم نحو الحوسبة والواقع الافتراضي وزيادة الطلب على العاملين في هذا التخصص.

بدوره أكد الدكتور أحمد المهدي عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، في كلمته بحفل التوقيع، أن الاتفاقية تتوافق مع رؤية الجامعة وحرصها على تقديم التميز في التعليم والبحث وذلك من خلال تزويد طلابها بأحدث المستجدات العلمية التكنولوجية، فضلاً عن طرقها كل السبل لتوفير التدريب المستمر لأبنائها مما يساعدهم على اكتساب المعرفة والخبرة الحديثة لتزويد شركاء الصناعة وأسواق العمل بأفضل المتدربيين المهنيين.

وأشار إلى أن الكلية سعت في تعزيز برامجها الدراسية ببرامج تدريبة قيمة تقدم من قبل "Red hat" حيث تنص بنود الاتفاقية على قيام الأكاديمية بتقديم كورساتها وامتحاناتها ومناهجها الدراسية والتدريب العملي اللازم لطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والاختبارات التي تعتمد على تقييم الأداء، فضلاً عن الدعم المُقدم من المُدرِّبين من قبلها.

وأوضح أن الاتفاقية تعتبر بمثابة لبنة لتحسين المهارات التقنية للمتدربين لدعم المساهمين والمبتكرين في المصادر المفتوحة في المستقبل ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة في سوق تكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، أعرب أدريان بيكرينج، المدير العام لشركة "ريد هات" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن سعادته من انضمام الجامعة الألمانية في القاهرة لبرنامج الأكاديمية المتنامي.

وأكد أنه ستُتاح الفرص للمواهب المصرية بالتدريب على التقنيات الأكثر طلبًا وايجاد المنصات التي تساعد على التواصل مع مجتمعات ريد هات ومنصات التوظيف الخاصة بها لتحقيق مستقبل مهني ناجح في مجال تكنولوجيا المعلومات مفتوحة المصدر.