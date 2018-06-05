تشييع جنازة الإذاعي الراحل أحمد سعيد إلى مثواه الأخير - صور
05:01 م الثلاثاء 05 يونيو 2018
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كتب- محمد نصار:
شيعت جنازة الإذاعي أحمد سعيد، مؤسس إذاعة صوت العرب، منذ قليل، من مسجد السيدة نفيسة إلى مقابر الغفير.
وتوفي الإذاعي أحمد سعيد، مؤسس إذاعة صوت العرب، مساء أمس، عن عمر يناهز 92 عامًا.
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