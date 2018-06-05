عزل منى برنس من جامعة السويس بعد عام من فيديوهات الرقص

كتب- محمد قاسم:

أعلنت جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، عزل الدكتورة منى برنس أحمد رضوان، المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب من وظيفتها مع احتفاظها بالمعاش أو المكافأة.

وقال الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، إن القرار جاء بناءً على المذكرة القانونية المعدة بمعرفة الدكتور هشام محمد البدرى، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية، والمختص بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس وحكم مجلس التأديب بعزلها من منصبها.

كان الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس السابق، قرر في شهر أبريل العام الماضي، إحالتها للتحقيق عقب نشر فيديو ترقص فيه فوق سطح منزلها، وهو ما اعتبرته الجامعة يمثل إخلالًا بواجباتها الوظيفية ومخالفة لقانون تنظيم الجامعات الذي وضع شروطًا ومواصفات لعضو هيئة التدريس.

وطالت أستاذة الأدب الإنجليزي انتقادات من وزير التعليم العالي ومسؤولين جامعيين أكدوا ضرورة احترام أخلاقيات وقيم العمل الجامعي باعتبار أن السمعة الحسنة أساس لتعيين أساتذة الجامعات، كما أنها أساس لاستمرارهم في العمل.

وأثار مقطع فيديو، نشرته "برنس" على "فيسبوك"، في وقت سابق، جدلًا كبيرًا في الوسط الجامعي. وأعلنت وزارة التعليم العالي، في بيان مطلع الشهر الجاري، أنها تتابع التحقيقات التي تجرى مع أستاذة الأدب الإنجليزي بجامعة السويس.

ونوهت الوزارة إلى ضرورة احترام أخلاقيات وقيم العمل الجامعي باعتبار أن السمعة الحسنة أساس لتعيين أساتذة الجامعات، كما أنها أساس لاستمرارهم في العمل.

وردت برنس: "أنا مقتنعة تمامًا بالفيديو الذي نشرته، لأنه أمر شخصي".

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