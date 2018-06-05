المحرصاوي يطمئن على امتحان الأحياء للثانوية الأزهرية في معهد القاهرة

كتب- محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد القاهرة بالعباسية، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الأحياء.

وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان لها الثلاثاء، أن رئيس الجامعة أشاد بمستوى التأمين والهدوء والانضباط الذي ساد الامتحانات، داخل اللجان وخارجها، مؤكدا ضرورة التزام الإدارة بالضوابط واللوائح المنظمة لامتحان الثانوية الأزهرية.

وشدد المحرصاوي خلال جولته باللجان على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب لمساعدتهم على أداء امتحانهم في سهولة ويسر، موجها المشرفين والمراقبين بمعاملة الطلاب والطالبات معاملة حسنة وتوفير كل ما يلزم حتى يتحقق لهم الراحة الكاملة داخل اللجان، والتصدي للغش وكافة طرقه وأساليبه، ومنعه منعاً باتاً، حتى يأخذ كل طالب حقه.

ولفت إلى أن ظاهرة الغش في الامتحانات باتت منحصرة الآن في أضيق الحدود، بفضل الإجراءات الحاسمة تجاه هذه الظاهرة التي تدمر مستقبل أبنائنا الطلاب.