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بالصور.. السعادة عنوان "إحصاء واقتصاد" الثانوية العامة

03:01 م الثلاثاء 05 يونيو 2018
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كتبت- ياسمين محمد:

تصوير- محمود بكار:

السعادة كانت عنوان ثاني أيام، امتحانات الثانوية العامة، والذي شهد مادتي الإحصاء والاقتصاد.

وأجمع الطلاب، على أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم يشمل أي أسئلة صعبة.

يشار إلى أن مادتي الإحصاء والاقتصاد، لا تضافات للمجموع الكلي.

امتحانات الثانوية العامة امتحان مادة الإحصاء الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

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