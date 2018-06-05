برلماني للحكومة عن ارتفاع أسعار المياه: "ارحموا المواطن شوية"

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب يوسف الشاذلي، نائب دائرتي أبشواي ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بخصوص الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة في أسعار المياه، مشيراً إلى أن آخر زيادة أقرتها الحكومة في أسعار المياه كانت في أغسطس الماضي.

وقال النائب، إن الحكومة لم تراعِ الظروف الاقتصادية الصعبة وظروف المعيشة التي باتت مستحيلة على المواطنين الفقراء ومحدودي الدخل في القرى والنجوع بسبب الزيادة المستمرة في أسعار السلع والمنتجات والخدمات، لذا فإن تطبيق زيادات جديدة عليهم في أسعار المياه التي تعتبر شيئًا أساسيًا وحيويًا بالنسبة لهم فيها ظلم كبير.

وطالب النائب الحكومة بإرجاء هذه الزيادة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الذين أصبحو لا يتحملون أي شيء ويشكون دائمًا بسبب ارتفاع قيمة فواتير المياه التي وصلت لصورة مبالغ فيها نتيجة عدم القراءات المنتظمة لعدادات المياه ووضع تقديرات جزافية غير مطابقة للاستهلاك الفعلى للمياه نتيجة الإهمال من جانب محصلي الشركة والتقصير الإداري.