الصحة: إصدار 70 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة بتكلفة 197 مليون جنيه خلال أسبوع

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار 70 ألفا و395 قرارا للعلاج على نفقة الدولة في محافظات الجمهورية المختلفة بتكلفة بلغت 197 مليونا و786 ألف جنيه، وذلك في الفترة من 26 إلى 31 مايو الماضي.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة الدكتور عماد كاظم، في بيان اليوم الثلاثاء: "إنه من بين تلك القرارات 10 آلاف و172 قرارا لعلاج مرضى فيروس "سي" لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس، كما أنها تضمنت 56 ألفا و245 قرارا لإجراء عمليات جراحة، عظام، أمراض نساء، أورام، عيون، مسالك، أنف وأذن، جلدية، عصبية، باطنة وأمراض دم".

وأضاف كاظم: "أنه تم توقيع الكشف الطبي على 306 مواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة من طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم الكشف الطبي على 40 مواطنا من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي".

من جهته.. قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد: "إنه في إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المرضى دون تحمل مشقة السفر تم مناظرة 92 حالة بالمحافظات دون الحاجة للحضور لمقر الإدارة بالقاهرة وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس".

وأضاف مجاهد: "أنه تتم مراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا وإرسالها للمريض خلال 48 ساعة"، مؤكدا أنه تم التنبيه على جميع مديري المستشفيات بالعمل بالنسخ الإلكترونية لحين استخراج الصور الورقية المعتمدة.​