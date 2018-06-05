28 محضر غش في امتحان الأحياء بالثانوية الأزهرية

كتب – محمود مصطفى:

أدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الأحياء.

وأعلنت غرفة العمليات والمتابعة الرئيسية عدم ورود أي شكاوى من الطلاب.

وكثفت مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد فرق المتابعة الميدانية في محافظات الصعيد والوجه البحري، للاطمئنان على سير الامتحانات.

وتفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد، لجان الامتحان بمعهدي 15 مايو، وتناقش مع الطلاب ولم ترد أي شكاوي من الأسئلة وأكد الطلاب أنها من المنهج الذي تم دراسته.

وأصدرت المشيخة بيانًا، عن تقرير غرفة العمليات كالتالي:

• منطقة سوهاج الأزهرية

تمكين طالب من أداء الامتحان بلجنة فتيات أولاد طوق بدلًا من لجنة طلعت النموذجي؛ بسبب مرض والده، فالطالب من دار السلام بسوهاج بالأصل وجرى تمكينه والتنبيه عليه بالعودة للجنته الأصلية.

ضبط طالب بلجنة البلينا بتليفون محمول داخل الآلة الحاسبة مدمجة بطريق محترفة وألقى التليفون والآلة من الدور الخامس، وتم تحرير محضر بالواقعة، كما تم تحرير محضري غش ورقي لطالبين بذات اللجنة.

ضبط طالب بلجنة الزوازية أولاد طوق ومعه فيزا كارت وسماعة بلوتوث وتم تحرير محضر وتحويله للشئون القانونية .

ضبط بلجنة الزوازية أولاد طوق ومعه فيزا كارت وسماعة بلوتوث وتم تحرير محضر للشئون القانونية .

ضبط طالب بلجنة الزوازية أولاد طوق ومعه فيزا كارت وسماعة بلوتوث وتم تحرير محضر للشئون القانونية

تم تحرير 11 محضر غش بلجنة عرابة أبيدوس 1 فيزا كارد ،1 سماعة بلوتوث،9 محاضر غش ورقي

• منطقة الغربية الأزهرية

ضبط طالب بلجنة المحلة الكبرى بجهاز بشريحة وسماعة بلوتوث وتم تحرير محضر وإحالته للشئون القانونية .

فقدت طالبة بلجنة فتيات قطور وعيها باللجنة بعد ربع ساعة ونقلت للمستشفى بالإسعاف وتم عمل مذكرة بالواقعة وإرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة .

قطع طالب جزءًا من ورقة البوكليت وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للشئون القانونية

• منطقة قنا الأزهرية

ضبط طالبة بمعهد فتيات الحلفاية بلجنة فتيات الوقف بفيزا كارت وسماعة بلوتوث وتم تحرير محضر وإحالتها للشئون القانونية .

وضبط طالبة بلجنة فتيات الحلفاية بقنا تم ضبطها بكتاب خارجي في المادة وتم تحرير محضر وإحالتها للشئون القانونية .

كما تم تحرير 3 محاضر غش ورقي لثلاث طالبات منهن طالبة تم ضبطها بكتاب خارجي في المادة وتم تحرير المحاضر وإحالتها للشئون القانونية .

تم تحرير 4 محاضر غش ورقي بلجنة بنين الوقف

• منطقة الشرقية الأزهرية

شطب طالبان بلجنة الخيس ومقرها فتيات أبو حماد بالشطب على الإجابات بالكامل وتم تحرير محضر بالواقعة

مزق طالب بلجنة الجعفرية الورقة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للشئون القانونية

مزقت طالبة بلجنة فتيات أبو حماد الورقة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للشئون القانونية.