الصحة: استقبال 19 حالة مرضية بالمستشفيات خلال امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال 19 حالة مرضية من طلاب الثانوية العامة والأزهرية بمستشفيات وزارة الصحة وذلك خلال الامتحانات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد - في بيان اليوم الثلاثاء - "إنه تم إسعاف حالتين وغادروا، فيما تم نقل 17 حالة إلى المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، لافتاً إلى أن الحالات تراوحت ما بين إغماء، هبوط عام، مغص معوي، ضيق بالتنفس، ارتفاع بدرجة الحرارة، أزمة قلبية وحالات نفسية ومن المنتظر خروج معظمهم خلال الساعات القليلة القادمة".

وأضاف "أنه تم استقبال حالتين في أسيوط، حالتين بمطروح، حالة بالغربية، حالتين بالدقهلية، حالتين بالبحيرة، حالة بدمياط، 3 حالات بكفر الشيخ، 3 حالات بالشرقية وحالة بني سويف"، مؤكدا أنه يتواجد داخل كل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية عضو من الفريق الصحي (طبيب أو زائرة صحية) تم تدريبهم على علاج الحالات البسيطة وعمل الإسعافات الأولية للحالات التي تحتاج إلى إحالة.

وأشار إلى أنه تم الدفع بـ1200 سيارة إسعاف تتواجد عدد كبير منها أمام اللجان العامة، بالإضافة إلى جاهزية سيارات أخرى بأماكن قريبة من اللجان تتوجه بسرعة فور ورود البلاغ إليها، مع استعداد جميع المستشفيات لاستقبال أية حالات مرضية.

يذكر أن وزارة الصحة أعدت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة والأزهرية شملت رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية وتجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، إضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء ودعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية.

كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته ورفع درجة الاستعداد في المحافظات؛ تحسبًا لأي طوارئ، ويتابع تنفيذها غرفة الطوارئ والأزمات بالوزارة برئاسة الدكتور شريف وديع مستشار الوزير للرعايات ويتم رفع تقرير يومي لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي وذلك حتى انتهاء فترة الامتحانات.​