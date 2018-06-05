"نقل الكهرباء": إنشاء خطوط جديدة بمنطقة البحر الأحمر

كتب- محمد صلاح:

أعلن المهندس جمال عبدالرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنشاء عدة خطوط بمنطقة البحر الأحمر بجهود مختلفة تشمل إنشاء خط "القصير – مرسى علم "مزدوج الدائرة" جهد 500 ك.ف بطول 150 كم بتكلفة إجمالية مليار و200 مليون جنيه، بجانب إنشاء خط "مرسى علم – برنيس – شلاتين" جهد 220 ك.ف بطول 250 كم بتكلفة 1500 مليون جنيه، ليصل إجمالي الطول إلى 565 بإجمالي تكلفة 3 مليارات و195 مليون جنيه.

وأضاف عبد الرحيم فى تصريحات، الثلاثاء، أنه سيجري إنشاء 3 محطات محولات متنقلة بمناطق "برنيس، مرسى علم، شلاتين" بسعات 220/66/22 تبلغ 120 ميجا فولت أمبير بتكلفة إجمالية تبلغ 225 مليون جنيه، كما سيتم إنشاء المحطة المتنقلة بحلايب 22/66 بسعة 25 ميجا فولت أمبير بتكلفة 40 مليون جنيه بإجمالي أطوال تبلغ 145وتكلفة إجمالية 265.

وأوضح، أن الوزارة ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء تولي اهتمامًا كبيرًا، بتوفير وتأمين التغذية الكهربائية، لمنطقة البحر الأحمر بصفة خاصة من خلال إنشاء خطوط جديدة هي "القصير، مرسى علم، برنيس، شلاتين، حلايب".

ونوه إلى إنشاء وتشغيل خط هوائي جهد 500 ك.ف، بمنطقة الساحل الشمالي الغربي مستقبلا، مع تنامي الأحمال بالمنطقة واستغلاله لزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة لدولة ليبيا، الذي يستهدف تعزيز الربط الكهربائي مع دول المغرب العربي.