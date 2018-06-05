اليوم.. حفل إفطار الأسرة المصرية بمشاركة الرئيس السيسي

القاهرة- مصراوي:

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، في إفطار الأسرة المصرية بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

كما يشهد الإفطار مشاركة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية والمجلس القومي للمرأة، وممثلو مختلف المحافظات وقبائل سيناء والنوبة ومطروح.

كما يشارك في الإفطار أُسر شهداء القوات المسلحة والشرطة وكتاب الرأي وشباب الجامعات المصرية والإعلاميون والفنانون والرياضيون وذوو الاحتياجات الخاصة ومسئولو عدد من المؤسسات الخيرية.​