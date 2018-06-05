رئيس "الثانوية العامة": لن يدخل أي طالب الامتحان حال تأخره أكثر من 15 دقيقة

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه من غير المسموح دخول الطلاب اللجان الامتحانية، بعد مرور أكثر من 15 دقيقه من وقت الامتحان.

وأضاف حجازي في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه إذا تعرقل الطالب في الوصول إلى لجنته ووصل بعد مرور ال15 دقيقه المسموح بهم، لن يدخل الامتحان، ويعتبر غائبا، وعليه دخول امتحان الدور الثانى بنصف الدرجة.

ووجه حجازي الطلاب بمراجعة أماكن اللجان الامتحانية جيدا، والنزول مبكرا قبل بدء الامتحان، مع العلم أن اللجان تفتح أبوابها أمام الطلاب من الساعة الثامنة والربع صباحا، كما طالبهم بمراجعة ترتيب المواد داخل جدول الامتحان.​