"اتصالات النواب" تناقش أزمة كابلات خطوط التليفون بالدقهلية

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب نضال السعيد، طلب الإحاطة المقدم من النائب علي عساسة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر عن دائرة المنزلة والمطرية، بشأن عدم وجود كابلات خطوط للتليفون الأرضي بالبر الثاني في منطقة المطرية محافظة الدقهلية، بحضور ممثلي الشركة المصرية للاتصالات.

وأوضح علي عساسة، أهمية تزويد منطقة البر الثاني بمنطقة المطرية بالتليفون الأراضي لاسيما، وأن الظروف الاجتماعية والمشاكل المتعددة بهذه المنطقة يستلزم توافر التليفون الأرضي، قائلاً: "وجوده من الأساسيات وليس رفاهية"، لافتا أنه تلقى ردًا سابقًا من المصرية للاتصالات، يفيد بأنهم يدرسون مقترحا بإدراج البر الثاني بمنطقة المصرية في خطة العام المالي الجديد، وهذا الرد اعتبره محترمًا.

وقال المهندس الحسيني محمد عادل، رئيس شركة الاتصالات، إنه جاري إعداد الخطة حاليًا، وبالفعل جرى إدارج المنطقة ضمنها، مع إعادة تخطيط الشبكة، وإتاحة وحدات فايبر بواقع 1600 خط مرحلة أولي، ومدة التنفيذ تبدأ في 1 أكتوبر 2018 وتنتهي في 30 يونيو 2019.