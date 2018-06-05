غدًا.. "التنسيق الحضاري" يسلم جوائز مسابقة تراثي 3 بالهناجر

كتب- محمد عاطف:

يعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، غدًا الأربعاء، جوائز مسابقة تراثي 3 للتصوير الفوتوغرافي للمباني التراثية وهي المسابقة التي أطلقها على مستوى محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بمركز الهناجر بالأوبرا.

وقيمة الجائزة الأولى عشرة آلاف جنيه، والثانية خمسة آلاف، والثالثة ثلاثة آلاف جنيه كما يتم توزيع شهادات تميز لعشرة فنانين إلى جانب توزيع شهادات تقدير على جميع الأعمال المشاركة في المعرض.

ومن المقرر افتتاح معرض للصور التي بلغت التصفيات النهائية في المسابقة والتي تعدت المائة صورة، وسيستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الدكتور رمسيس مرزوق، الدكتور محسن أحمد، المعماري عصام صفي الدين، الفنان بولس إسحق.​