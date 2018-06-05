"كنترول الثانوية الأزهرية": الامتحانات من الكتاب المدرسي.. ولا شكاوى

كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، إن امتحانات نهاية العام تسير بهدوء تام، وهناك استقرار وانضباط كبير باللجان، منذ بدايتها وحتى الآن.

وأضاف عبدالعظيم في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، أن جميع الأسئلة حتى الآن جاءت من الكتاب المدرسي ومما تم شرحه، ولم ترد لغرفة عمليات الشهادة أي شكاوى من الطلاب حول هذا الشأن.

وقال رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية: "قطاع المعاهد لن يعطي الفرصة لأي شخص للخروج عن القواعد المعمول بها في الامتحانات"، وتابع: "لم نرصد أي أعمال شغب بجميع اللجان على مستوى الجمهورية".

وأدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم، امتحان مادة الأحياء، على مستوى الجمهورية.

وأعلنت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية، عدم ورود أي شكاوى من الطلاب حول صعوبة الأسئلة.