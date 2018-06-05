وزير الصحة لمصراوي: 36 مستشفى جاهزًا للافتتاح بعد عيد الفطر

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إنه يجري الانتهاء من تجهيز 36 مستشفى؛ تمهيدًا لافتتاحها رئاسيًا خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف وزير الصحة، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء: "هذه المستشفيات ستكون جاهزة للافتتاح الرئاسي بعد العيد بـ10 أيام فقط، منها 32 مستشفى في 9 محافظات بالصعيد، وجميعها مستشفيات تخصص واحد (نساء وولادة، وأطفال)".

وأوضح "راضي"، الانتهاء من تطوير 4 مستشفيات هي: دمنهور التعليمي في دمنهور، وجرى البدء في التشغيل التجريبي له، بلطيم في كفر الشيخ وجرى استلامه اليوم، وطوارئ الحوامدية بالجيزة "مستشفى إصابات"، والرمد الجديدة في الجيزة، لافتًا إلى أن هذه المستشفيات ستمثل طفرة كبيرة في القطاع الطبي بمصر، ويأتي تأكيدًا لما ذكره الرئيس السيسي في خطابه أمام مجلس النواب باهتمام الدولة بقطاع الصحة.

وتضم قائمة المستشفيات: أبوصير، والإخصاص، والأقواز، وبني سلامة، والقبابات، والكوم الأحمر، وبهرمس في محافظة الجيزة.

كما تضم مستشفيات: كوم أوشيم، وسرسنا، ومطرطاروس في الفيوم، ومستشفيات أبوالوقف، والجرنوس، وقلندول، وبني حسن الشروق في المنيا، ومنقباد، وصنبو في أسيوط، وشطورة، ومشطا، وسفلاق، وأولاد إسماعيل بسوهاج.

وتشمل القائمة كذلك مستشفيات: أبنود، وهو، وسمهود، والحلفاية في قنا، والضبعية بالأقصر، والزينية، والكيمان في الأقصر، والدكة، والعباسية، وأبوالريش، وسلوا بحري في محافظة أسوان.