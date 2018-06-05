"عمليات المعلمين": الشغب بلجنة "كفر الشيخ" أمر وارد

كتبت-ياسمين محمد:

أصدرت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمة بيانًا، اليوم الثلاثاء، أوضحت فيه متابعتها سير الامتحانات في جميع محافظات الجمهورية بالتواصل بين غرفة العمليات المركزية للنقابة العامة وغرف العمليات المنعقدة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية والتي تغطي جميع محافظات الجمهورية وأغلب المراكز التابعة لها.

وأوضح رئيس غرفة العمليات، في البيان، أن هناك بعض المشاغبات حدثت من الطلاب بلجنة المعداوي الابتدائية بمركز بيلا محافظة كفر الشيخ في محاولة منهم للغش عن طريق إرهاب المعلمين، ولكن جرت السيطرة الفورية على الوضع ولم يتأذَ أحد من القائمين على الامتحانات، لافتًا إلى أن تلك المشكلات واردة خلال الامتحانات، مشيدًا بتحركات وزارة الداخلية للسيطرة على الموقف وإعادة الاستقرار.​