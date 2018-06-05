انتهاء امتحان الإحصاء للثانوية العامة.. وحالة من الرضا بين الطلاب

كتبت- ياسمين محمد وعايدة رضوان:

أنهى طلاب الثانوية العامة، امتحان مادة الاقتصاد.

وأدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الاقتصاد والإحصاء، ويتقدم للامتحان 559 ألفا 546 طالبا وطالبة، بـ1777 لجنة امتحان.

وسادت حالة من الرضا بين أوساط الطلاب، عقب أداء الامتحان في المادتين.

وأجمع عدد كبير من الطلاب على أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، لافتين إلى أنهم اكتفوا بنصف المدة المخصصة لأداء الامتحان.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة صباح أول أمس الأحد، وأدى الطلاب امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، أعقبه مادتي الاقتصاد والإحصاء.​