مقدم قانون "قومي الأمومة والطفولة": نمنح المجلس مزيدًا من الصلاحيات

كتب- محمد نصار:

قال النائب محمد الكومي، مقدم مشروع قانون "المجلس القومي للأمومة والطفولة"، إن غياب النواب كان السبب في تأجيل مناقشة القانون والذي كان مقررا الأسبوع الماضي.

وأضاف الكومي، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن هذا المجلس سيكون مستقلا، ويهدف القانون إلى إضفاء نوع من القوة على قراراته الاستشارية حتى لا تكون بلا قيمة كما حدث سابقا، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد يتلافى كل المعوقات التي كانت تمنع تنفيذ قرارات المجلس السابق.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يحاول توفير مجموعة من الضمانات للطفل والأم، تشمل رعاية أكبر وتكافل على مستوى موسع، ولذلك يمنحه القانون مزيدًا من الصلاحيات لتفعيل دوره.