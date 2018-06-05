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تداول أسئلة امتحان الإحصاء للثانوية العامة بعد 15 دقيقة

11:36 ص الثلاثاء 05 يونيو 2018
تداول أسئلة امتحان الإحصاء للثانوية العامة بعد 15 دقيقة

ارشيفية

كتبت-ياسمين محمد:

تداولت بعض صفحات الغش الإلكتروني، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مثل: "شاومينج بيغشش ثانوية عامة وبالغش اتجمعنا"، 6 أسئلة من امتحان الإحصاء، زاعمة أنها من الامتحان الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، بعد 15 دقيقة من بدء الامتحان.

ووضعت الصفحات الإلكترونية، علامة على الأرقام الكودية التي تسهل وصول غرفة العمليات للمتسبب في تداول الامتحان، وبدأت الإجابة على الأسئلة.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحان الثانوية العامة، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتحقق من صحة ما نشرته هذه الصفحات، وفي حالة التحقق ستتبع مصدر الصور من خلال فريق الغش الإلكتروني؛ لضبط المتسبب في تداولها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأوضح حجازي، لمصراوي، اليوم، أن ماحدث في حال صحته سيكون غشا إلكترونيا وليس تسريبا.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الاقتصاد والإحصاء، ويتقدم للامتحان 559 ألفا 546 طالبا وطالبة، بـ1777 لجنة امتحان.

وتعتبر مادتا الاقتصاد والإحصاء من المواد التي لا تضاف للمجموع.

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