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توزيع 39 شهادة أمان جديدة في بني سويف

11:27 ص الثلاثاء 05 يونيو 2018
توزيع 39 شهادة أمان جديدة في بني سويف

توزيع شهادات أمان في بني سويف

بني سويف – حمدي سليمان :

وزعت اليوم الثلاثاء، 39 شهادة أمان بقرية باها التابعة لمركز بني سويف، استكمالًا لتسليم شهادات أمان على السيدات المعيلات ببني سويف التي جرى استخراجها بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة، والبنك الزراعي المصري، ووزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة برئاسة نيرمين محمود.

حضر الفعالية أجد فارس، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالمحافظة، ومن جانبها أوضحت مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة أن تلك الشهادات تأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي وتوفير الحماية التأمينية للفئات الأكثر احتياجًا.

شهادة أمان بني سويف قرية باها المجلس القومي للمرأة البنك الزراعي المصري

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