القوى العاملة: خلو قائمة ملاحظات العمل الدولي من اسم مصر " ميزة كبرى"

كتبت-مروة شوقي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن غياب اسم مصر من قائمة الملاحظات في مؤتمر العمل الدولي بجنيف، ميزة كبرى للدولة، لافتًا إلى أن ذلك جاء عقب مجهودات الدولة في الملف العمالي.

وتابع سعفان، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، الثلاثاء، إلى أن الدولة بجميع مؤسساتها، بذلت مجهودًا كبيرًا لرفع المؤشرات التي تستطيع بها مصر تحقيق النمو الاقتصادي.

وأضاف: "هناك عمل دؤوب، ظهرت نتائجه في تقليص معدلات البطالة بمصر، التي تخطو خطوات جيدة بما يصب في صالح المواطن المصري، وهو ما ترك انطباعًا جيدًا لدى منظمه العمل الدولي، وأشادو بدور مصر في الملف وخاصة الانتخابات العمالية، وحرصها على وجود تنظيمات نقابية تعبر عن عمال مصر".

وعن لقاء سعفان، بمسئولي التدريب في منظمة العمل، لفت إلى الحديث عن تدريب الشباب، وإعدادهم بكفاءة، موضحًا: "الانتخابات العمالية ستفرز عن 25 ألف قياده جديدة، وهدفنا توعية الشباب بكل قوانين العمل النقابي، بما يصب في مصلحة عمال مصر".​