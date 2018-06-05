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أول تعليق من "التعليم" بشأن شغب لجنة الثانوية العامة بكفر الشيخ

11:19 ص الثلاثاء 05 يونيو 2018
أول تعليق من "التعليم" بشأن شغب لجنة الثانوية العامة بكفر الشيخ

ارشيفية

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن ما أثير بشأن وجود بعض الشغب داخل لجنة المعداوي الابتدائية ببيلا بمحافظة كفر الشيخ، خلال أداء طلاب الثانوية العامة امتحان الاقتصاد، اليوم الثلاثاء، فإنه جرى السيطرة عليه.

وأوضح خيري في بيان، اليوم، أنه على الفور جرت السيطرة على الموقف واحتوائه واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الاقتصاد والإحصاء، ويتقدم للامتحان 559 ألفا 546 طالبا وطالبة، ب1777 لجنة امتحان.

وتعتبر مادتا الاقتصاد والإحصاء من المواد التي لا تضاف للمجموع.

وزارة التربية والتعليم شغب لجنة المعداوي الابتدائية محافظة كفر الشيخ الثانوية العامة امتحان الاقتصاد

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