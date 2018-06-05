"الإسكان": سحب 1639 كراسة شروط لشقق "سكن مصر" في يومين

​كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سحب 1639 كراسة شروط لحجز وحدات مشروع "سكن مصر"، في أول يومين لسحب الكراسات.

وأضاف وزير الإسكان، في بيان، الثلاثاء، أن مدينة القاهرة الجديدة جاءت على رأس المدن، بإجمالي 688 كراسة جرى سحبها، و387 كراسة من جهاز مدينة 6 أكتوبر، و330 من العبور، و129 كراسة من دمياط الجديدة، و70 من مدينة بدر، و29 من المنيا الجديدة، و4 كراسات من جهاز أسيوط الجديدة، وكراستان من قنا الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أن سحب كراسات شروط حجز 20 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر"، بدأ يوم الأحد 3/6/2018، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور– دمياط الجديدة – المنيا الجديدة– ناصر "غرب أسيوط" – غرب قنا)، بنظام القرعة العلنية.​