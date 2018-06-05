وزير الدفاع يؤجل تجنيد طلبة كلية علوم ذوي الإعاقة بالزقازيق

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قرار الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والانتاج الحربي، بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين بكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 92 لسنة 2018، على: "يضاف البند التالي إلى الكشف رقم 1 المرفق بالقرار الوزاري رقم 883 لسنة 1960، المشار إليه على النحو التالي (كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل - جامعة الزقازيق)".

كما نصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع على: "مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار"، ونصت المادة الثالثة على نشره بالجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

يشار إلى أن، كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل كأول مؤسسة علمية متخصصة في تأهيل الأفراد ذوي الإعاقات في الشرق الأوسط.​