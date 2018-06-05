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وزير القوى العاملة: صرف علاوة للعاملين بالقطاع الخاص قريبًا

11:11 ص الثلاثاء 05 يونيو 2018
وزير القوى العاملة: صرف علاوة للعاملين بالقطاع الخاص قريبًا

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتبت- مروة شوقي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه سيعقد عددًا من الجلسات بعد إجازة العيد، مع ممثلي رجال الأعمال، لبحث قدراتهم المالية، للبت في مسألة العلاوة الخاصة للقطاع الخاص؛ لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

وتابع سعفان، لمصراوي، الثلاثاء، أنه التقى بعدد من رجال الأعمال خلال الفترة الماضية، وأكدوا إصدار تعليمات بصرف علاوات للعاملين لديهم.

وأضاف: "أتوقع انفراجة قريبة في صرف علاوة خاصة للعاملين في القطاع الخاص، وسنبذل كل الجهد، لتعميم صرف العلاوات في مختلف الشركات، أسوة بالعاملين في الدولة، لإرساء مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، بما يضمن حياة كريمة للجميع، وهو ما تسعى إليه الدولة".​

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