"التعليم": طالب في سوهاج وراء نشر أسئلة امتحان الاقتصاد للثانوية العامة

كتبت-ياسمين محمد:

أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحانات، التوصل إلى الطالب، المتسبب في تداول أجزاء من امتحان الاقتصاد للثانوية العامة، وضبطه.

وأوضح حجازي، في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، أن الطالب بإحدى لجان محافظة سوهاج، ونشر الأسئلة بعد مرور ٢٥ دقيقة من بداية الامتحان.

وتداولت بعض صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مثل:"شاومينج بيغشش ثانوية عامة و بالغش اتجمعنا"، 7 أسئلة من امتحان الاقتصاد، قالت إنها من الامتحان الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، اليوم، بعد 25 دقيقة من بدء الامتحان".

ووضعت الصفحات الإلكترونية، علامة على الأرقام الكودية التي تسهل وصول غرفة العمليات للمتسبب في تداول الامتحان، وبدأت الإجابة على الأسئلة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم، الامتحان في مادة الاقتصاد والإحصاء، ويتقدم للامتحان 559 ألفا 546 طالبا وطالبة، ب1777 لجنة امتحان.