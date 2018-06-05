تقرير: راهب تايلاندي هارب يسعى للجوء في ألمانيا

بانكوك - (د ب ا):

ذكرت وسائل إعلام تايلاندية اليوم الثلاثاء أن راهبا تايلانديا هاربا، مطلوب القبض عليه لاتهامه بالاختلاس، تقدم بطلب للجوء في ألمانيا عقب احتجازه لدى وصوله مطار فرانكفورت.

وأفادت صحيفة بانكوك بوست بأن الراهب البوذي برا روم ميثي، واسمه الحقيقي شامنونج لامينترا، مطلوب القبض عليه في تايلاند لاتهامه باختلاس أموال معبد.

وقد أبلغت الشرطة التايلاندية السلطات الألمانية بوصول الراهب لفرانكفورت، وبعد ذلك تم إرسال طلبه للجوء لمكتب بريمن التابع للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي الشرطة التايلاندية كانوا في ألمانيا وسعوا لإعادة الراهب لتايلاند على متن رحلة جوية مساء اليوم، ولكن تم منع المحققين من لقاء الراهب، الذي تحتجزه السلطات الألمانية.

وكانت الشرطة التايلاندية قد قامت بمداهمات في خمسة معابد بوذية بالعاصمة التايلاندية في 24 آيار/مايو الماضي. وتم اعتقال عدة رهبان بارزين لاتهامهم بارتكاب جرائم تتراوح ما بين السرقة إلى غسل الأموال والاختلاس.

وتأتي هذه المداهمات ضمن حملة لمواجهة الفساد بين رجال الدين في البلاد، حيث أن 90% منهم من البوذيين.