بدء امتحان الأحياء لطلاب العلمي بالثانوية الأزهرية

كتب - محمود مصطفى:

بدأ اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الأحياء لطلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، الذي يعقد وسط إجراءات أمنية مشددة على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر، أن تكثف مشيخة الأزهر من قوافلها للجان المحافظات، لمتابعة الامتحانات، والتأكد من توفير أجواء هادئة للطلاب، تمكنهم من الحل بشكل جيد.

ويتابع الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الامتحانات ببعض لجان الجمهورية، للتأكد من سيرها بشكل منضبط.