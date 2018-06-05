التعليم: إضافة كلمة "قلائل" كجمع صحيح ل"قليل" بنموذج إجابة امتحان اللغة العربية للثانوية

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور أحمد شلبي، مستشار مادة اللغة العربية، إنه تقرر إضافة كلمة "قلائل" لنموذج إجابة امتحان اللغة العربية، الذي أداه طلاب الثانوية العامة، أول أمس الأحد، كإجابة صحيحة لجمع كلمة "قليل".

وأضاف شلبي في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن كلمة "قلائل" من الجموع الصحيحة وستحتسب الدرجة للطالب الذي أجاب بها.

وأكد أنه ستقبل أي إجابة صحيحة ومشابهة لما ورد بالمعجم اللغوي.

وقررت وزارة التربية والتعليم، إضافة تعديل على نموذج إجابة امتحان اللغة العربية، بإضافة كلمات أخرى لجمع كلمة قليل بخلاف ماورد بنموذج الإجابة، ووافق مستشار المادة على الجموع: "قليلون، قليلات، قلل، قللون" بجانب أقلاء، إلا أن بعض الطلاب وأولياء الأمور طالبوا بإضافة كلمة "قلائل" لانها صحيحة وأجاب بها عدد كبير من الطلاب، واستجابت الوزارة.