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طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان الاقتصاد

09:23 ص الثلاثاء 05 يونيو 2018
طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان الاقتصاد

أرشيفية

كتبت-ياسمين محمد:

بدأ طلاب الثانوية العامة بالشعب الثلاث، أداء امتحان الاقتصاد، في تمام التاسعة، صباح اليوم الثلاثاء، ويستمر الامتحان حتى العاشرة والنصف.

ويصل عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 559 ألفا و 546 طالبا وطالبة.

وفي الفترة الثانية من اليوم يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الإحصاء، من الحادية عشرة وحتى الثانية عشرة والنصف.

وتعتبر مادة الاقتصاد والإحصاء من مواد النجاح والرسوب ولكنها لا تضاف للمجموع

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