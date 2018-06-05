التعليم:لا صحة لتسريب أجزاء من أسئلة امتحان الاقتصاد للثانوية العامة

كتبت-ياسمين محمد:

أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن ما نشرته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أسئلة زاعمة تسريب أجزاء من امتحان الاقتصاد الذي سيؤديه طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، غير صحيح ولا علاقة له بأسئلة الامتحان.

وبحسب بيان إعلامي، قال حجازي، إنه تواصل مع المطبعة السرية التي أكدت عدم صحة كل مانشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن الأسئلة التي نشرت لا تمت بصلة لامتحان مادة الاقتصاد الذي سيؤديه الطلاب اليوم.

ويؤدي طلاب الثانوية العام، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الاقتصاد والإحصاء، ويتقدم للامتحان 559 ألفا 546 طالبا وطالبة، ب1777 لجنة امتحان.