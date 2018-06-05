اليوم..طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء

كتبت-ياسمين محمد:

يؤدي طلاب الثانوية العام، اليوم الثلاء، الامتحان في مادة الاقتصاد والإحصاء، ويتقدم للإمتحان 559 ألفا 546 طالبا وطالبة، ب1777 لجنة امتحان.

ويؤدي الطلاب الامتحان في مادة الاقتصاد بدءا من التاسعة صباحا، وحتى العاشرة والنصف، فيما يؤدون الامتحان في مادة الإحصاء من الحادية عشرة وحتى الثانية عشرة والنصف.

وتعتبر مادة الاقتصاد والإحصاء من المواد التي لا تضاف للمجموع.

وفتحت لجان سير الامتحانات في تمام الثامنة والربع صباحا، وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، رئيس الامتحانات ، حتى يتسنى لأفراد الأمن تفتيش الطلاب بشكل جيد منعا لتكدسهم أمام أبواب اللجان.

وتواصل غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عملها في متابعة سير العملية الامتحانية عبر التواصل مع الغرف المشكلة في المحافظات ، كما تتابع مواقع التواصل الاجتماعي حال نشر أي طالب لجزء من الامتحان.

وأشار الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة في تصريحات صحفية له إلى أنه تم استحداث آليات جديدة وسريعة للوصول إلي أي طالب يقوم بنشر أي جزء من ورقة الامتحان .. لافتا إلى أنه تم الوصول إلى طالب بالمنوفية صور جزءا من ورقة امتحان اللغة العربية أمس الأول ونشرها علي الانترنت ، وأنه تم تحديده خلال دقيقتين من فعلته.