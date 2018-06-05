وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات نهائى الدورى الرمضانى لأبناء دور رعاية الأيتام

القاهرة - (أ ش أ):

قامت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بتسليم كأس بطولة الدورى الرمضانى لدور رعاية الأيتام إلى الفريق الفائز ، وهو فريق دار الموحدين بالإسكندرية الذى فاز على فريق دار عبد الحليم محمود من الإسكندرية أيضا بهدف نظيف.

جاء ذلك خلال حضور غادة والى الليلة الماضية فعاليات نهائى الدورى الرمضانى لكرة القدم الذى نظمته الوزارة لتشجيع أطفال دور رعاية الأيتام ،بحضور الكابتن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق وأكثر من 250 ابنا من أبناء دور الأيتام و 650 متطوعا وذلك بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة .

وقد حصل فريق الموحدين علي المركز الأول ، بينما حصل فريق عبد الحليم محمود علي المركز الثانى ، وفريق دار المدينه المنورة على المركز الثالث .

كما سلمت الوزيرة الفائزين جوائز البطولة وهي جوائز أفضل لاعب ومهاجم ومدافع وهداف وصاحب أفضل روح رياضية ، ودعت الأطفال الفائزين إلي بذل مزيد من الجهد ، للحصول على مهارات أعلى فى الأداء ـ ووعدتهم بإقامة الدورى طوال العام حتى يكتسب اللاعبون مهارات أكبر.