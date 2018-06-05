من أهم 5 أسبلة.. 7 معلومات عن المبني الأثري المنهار إثر حريق رمسيس

كتب- محمود على :

انهار مبني أثري برمسيس على خلفية حريق بفندق رمسيس في الساعات الأولي من صباح اليوم ، بحسب تصريحات صحفية لمصدر أمني.

ويعتبر المبني الأثري واحداً من أهم خمسة أسبلة أثرية في مصر، فهو سبيل أم محمد علي الصغير، نجل والي مصر، ويقع في مواجهة مسجد الفتح، وفيما يلي أهم المعلومات عن المبني المنهار.

_ بنته السيدة زيبا قادرين، "رحمة ونور" علي روح ابنها الأمير عام 1867م علي الطراز العثماني.

_ كان السبيل تابعاً لوزارة الأوقاف المصرية، وقررت تأجيره كشقق سكنية.

_ تبلغ مساحة السبيل حوالي 500 متراً، ومكون من طابقين.

_ تم بناء السبيل علي شكل نصف دائرة، وزُخرفت واجهته بالنقوش الرخامية والنحاشية.

_ عملت وزارة الآثار عام 2010 علي تلميع المبني وإعادته إلي حالته الطبيعية.

_ داخل السبيل بئر كبير كان مصدر المياه الوحيد لسكان منطقة رمسيس قبل دخول المياه، وتم ردمه الآن.

_ للسبيل واجهتين، الرئيسية تطل علي شارع الجمهورية، وفي شُرفة الطابق الثاني كتابات تركية من ثمانية أسطر.