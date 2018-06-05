ضبط ٨٤٠٠ كارت ميموري ومشغولات ذهبية مع راكب بالمطار

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء الاثنين، محاولة تهريب ٨٤٠٠ كارت ميموري وكمية من شاشات المحمول، وطقم مشغولات ذهبية حاول احد الركاب تهريبها مستغلا وقت الافطار والزحام الشديد ، فور وصوله من الإمارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه عصام أنور عطية مدير الجمارك في الراكب، وقام كل من إيهاب عميرة وأحمد فوزي مامورا الجمارك بتفتيش حقائبه، عثر معه على٨٤٠٠ كارت ميموري وشاشات محمول، وطقم مشغولات ذهبية، حاول تهريبها لبيعها داخل الأسواق المصرية وتحقيق مكاسب مادية كبيرة.

أمر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب، وحجز المضبوطات بوديعة الجمرك.