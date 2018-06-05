هل تفاجأت وزارة السياحة بزيارة المطرب العالمي "أشر"؟.. مسؤول حكومي يجيب

كتب- عمر مصطفى:

قال المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، التابعة لوزارة السياحة، إن الشركة المنظمة لزيارة المطرب والممثل الأمريكي أشر طالبت بعدم الإفصاح عن هوية الضيف خلال زيارته لمصر، وهو ما التزمت به وزارة السياحة، ولم يتم الإعلان عن الشخصية سوى لإخطار رجال الأمن فقط.

ونشر "أشر" منذ أيام، صورًا له عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، أثناء قضاء إجازته في واحة سيوة، منها صورة وهو يسبح في بحيرة بجلباب أبيض، وصورًا أخرى وهو يستمتع بالمناظر الخلابة من أعلى قمة في الجبل.

وأضاف "يوسف"، في تصريح خاص لمصراوي، أن هيئة تنشيط السياحة احترمت رغبة "أشر" في عدم الإعلان عن الزيارة وقضاء إجازته والاستمتاع بها بعيدًا عن الإعلام حتى لا تتحول الزيارة إلى "بزنس"، مشيرًا إلى أن الزيارة جلبت للبلاد مكاسب كبيرة.

ونوه رئيس هيئة تنشيط السياحة، إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للمزارات السياحية، وما أتاحته تلك الوسائل من سرعة وصول وانتشار بين ملايين المتابعين للمشاهير خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن قطاع السياحة بدأ يستعيد عافيته بشكل تدريجي ومُبشر.​