"قوى عاملة النواب" توصي بمد إجازات العاملين بالخارج لـ1 يوليو 2019

كتبت- مروة شوقي:

أصدرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مخاطبة لوزير التنمية المحلية لمد الإجازة لتاريخ 1 يوليو 2019، مراعاة لظروف أبناء العاملين المصريين بالخارج التعليمية، وكذلك أوصت بتشكيل لجنة مشكلة من لجنة القوى العاملة بالبرلمان لدراسة مشروع وزارة الهجرة الخاص بالإجازات.

وحضرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب؛ لاستعراض ما تم في مشكلة مد فترة إجازات العاملين المصريين بالخارج، وذلك بناءً على دعوة من اللجنة.

واستعرضت وزيرة الهجرة، اليوم الاثنين خلال الاجتماع، قرار رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة لبحث هذا الملف، مكونة من وزيرة الهجرة، واللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، وممثل عن وزارة التخطيط والإصلاح الإداري.

وقالت الوزيرة، إن اللجنة توصلت خلال اجتماعها، إلى توصيات إيجابية لصالح المواطنين، ولا تتعارض مع أجهزة الدولة المختلفة، وعرضت على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدر توجيهه بقيام اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بمراجعة مدى دستورية قرار اللجنة.

وعرضت "مكرم"، كافة الآراء المؤيدة والمعارضة حول مشكلة مد إجازات العاملين بالخارج، واستعرضت الكتاب الرسمي لوزير التنمية المحلية لكافة المحافظين بشأن مد إجازات العاملين بالخارج لتاريخ 1 يناير 2019.​