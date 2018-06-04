"مكرم" يُخاطب وزير الإعلام السعودي لوقف تجاوزات "Mbc" بحق عبدالناصر

كتب- مصطفى علي:

وجه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، كتابا لعوّاد بن ناصر، وزير الثقافة والإعلام السعودي، لاتخاذ ما يلزم تجاه قناة mbc التي أذاعت مسلسلا حمل اسم "العاصوف" يتضمن مشهدًا مسيئا للزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

وذكر رئيس المجلس الأعلى اللإعلام، في بيان له الاثنين، أن المشهد تضمن حرق صورة الزعيم الراحل، وهو ما يمثل إهانة لرمز مصري وعربي كبير.

وطالب مكرم محمد، وزير الإعلام السعودي بإصدار توجيهاته لحذف المشهد نهائيا، والتنبيه على شركات الإنتاج والقناة بعدم التعرض للرموز العربية بالإساءة.