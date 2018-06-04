غدًا.. إجراء انتخابات الإعادة للعمال في 50 لجنة نقابية ومجالس إدارة الشركات

كتبت- مروة شوقي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إجراء انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية، غدًا الثلاثاء، في 40 لجنة تتبع 13 تصنيفًا نقابيًا لم تجر بها الانتخابات في المرحلة الأولى، فضلًا عن 3 لجان تتبع تصنيفين نقابيين في المرحلة الثانية، إضافة إلى 7 شركات لانتخاب مجالس الإدارة، على أن تعلن نتائج الانتخابات، وإيداع الأوراق على التوالي أيام 6 و7 و8 يونيو الجاري.

وقال "سعفان"، في بيان للوزارة، اليوم الاثنين، إن انتخابات مجالس إدارة الشركات ستجرى على مستوى 7 شركات، في مقدمتها المصرية لتسويق الأسماك، والتعاون للبترول، وشركة عمر أفندي، والمصرية لتجارة الأدوية، والجمهورية للأدوية، ومصر للسياحة، والعامة للصوامع والتخزين.

وأضاف الوزير، أن الانتخابات ستجرى أيضًا في 6 لجان بالمرافق العامة في الهيئة القومية لمياه الشرب، وهيئة تنفيذ المشروعات المائية لتوليد الكهرباء، وهندسة نظم القوى، وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والقاهرة لإنتاج الكهرباء، وكهرباء طلخا، فضلًا عن 4 لجان بالسكك الحديدية، و4 لجان بالبترول.

وتابع، أن الانتخابات ستجرى كذلك في 4 لجان بالنقل البري، ولجنتين بالإنتاج الحربي، ولجنتين بالسياحة والفنادق، ولجنة واحدة بالخدمات الصحية، والأطباء البشريين، والضرائب والأعمال المالية، والتعليم والبحث العلمي، لافتًا إلى أن الوزارة ستقوم فور إعلان النتائج الخاصة بالانتخابات، بعمل توعية وتثقيف لمن أفرزته الانتخابات العمالية فيما يخص دور التنظيم النقابي، والقوانين المتعلقة بالعمال، حتى يكون التنظيم على درجة كبيرة من الوعي، ما يسهم بإيجابية في العملية الإنتاجية.

وأردف الوزير: "بالنسبة للإعادة في المرحلة الثانية، تشمل 4 لجان، منهما اثنتان بالاتصالات، وباللاسلكي سنترال الأوتو برمسيس، ووزارة الاتصالات بالقرية الذكية، وواحدة بالتنصيف النقابي بالنيابات والمحاكم بالنيابة الإدارية".