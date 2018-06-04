نائب يطالب برفع معاشات ضباط الشرطة.. و"عبدالعال" يعد بقانون قريبًا

كتبت- هند الشامي:

طالب النائب عبدالله لاشين، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بسرعة مخاطبة وزارة المالية، لتوفير اعتمادات مالية لرفع معاشات ضباط الشرطة والعاملين بوزارة الداخلية.

وقال "لاشين"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن لواء الشرطة يحصل على 1200 جنيه بعد خروجه على سن المعاش، ما يضطره للعمل في وظيفة أمن بالقطاع الخاص حتى يستطيع أن ينفق على أبنائه، متسائلًا: "هما الناس دي مش مصريين من حقهم يعيشوا حياة كريمة؟".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك بعض ضباط الشرطة يخرجون على المعاش قبل انتهاء مدة خدمتهم بـ15 عامًا، ويضطرون لفتح محال بقالة للإنفاق على أسرهم، مطالبًا الدكتور علي عبدالعال بالإيفاء بوعده له، والعمل على رفع معاشات الشرطة، خصوصًا وأن دور الانعقاد أوشك على الانتهاء، ولم يعد هناك وقت.

ومن جانبه، شدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على التزامه بوعده، قائلًا: "أنا عند وعدي لرجال الشرطة، فهم أدوا دور وطني في الحفاظ على البلاد"، مشيرًا إلى إعداد قانون في القريب العاجل لحسم هذا الأمر.