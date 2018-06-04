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رئيس جامعة القاهرة: ضبط 63 حالة غش بامتحانات الفصل الدراسي الثاني

10:59 م الإثنين 04 يونيو 2018
رئيس جامعة القاهرة: ضبط 63 حالة غش بامتحانات الفصل الدراسي الثاني

الدكتور محمد عثمان الخشت

كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الامتحانات بكليات الجامعة، والمقرر انتهاؤها قبل عيد الفطر، شهدت انتظامًا وهدوءً وانضباطًا، ولم يتم رصد أية ظواهر سلبية تؤثر على سير الامتحانات أو معوقات في اللجان بشكل عام.

وقال "الخشت"، خلال تفقد سير أعمال الامتحانات بكليتي الإعلام ودار العلوم، اليوم الاثنين، إنه تم رصد 63 حالة غش فردية منذ بدء الامتحانات وحتى الآن، مشددًا على التحقيق في حالات الغش في حينها.

وأضاف، أن الجامعة لا تتوانى في تطبيق عقوبات الغش، وفقًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن وتنفيذها بحسم، لافتًا إلى أن امتحانات طلاب الجامعة هذا العام، تقيس مستوى الطالب المتوسط والمستويات العليا للتفكير.

وتابع، أن الأسئلة قائمة على استرجاع بعض المعلومات، وليست قائمة على الحفظ والتلقين، وذلك في إطار سعي الجامعة لتنمية قدرة الطلاب على الاستيعاب والفهم، وتنمية طريقة التفكير العلمي لديهم، وحل المشكلات، ما يساعد على الابتعاد عن الحفظ والتلقين، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تنتهي جميع امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكليات قبل عيد الفطر.

جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت حالات الغش الامتحانات

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