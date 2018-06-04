انطلاق مهرجان لريادة الأعمال في الجامعة الألمانية بالقاهرة - صور

كتب- محمد قاسم ومصطفى عريشة:

نظمت مجموعة عمل أسرة "كانفس" الطلابية بالجامعة الألمانية في القاهرة، مهرجانًا ثقافيًا لريادة الأعمال، تضمن دعوة عدد من رواد الأعمال الذين قاموا بتجربة إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف إيصال ونشر تجاربهم الرياديّة المميزة في مجالات مختلفة لقدرتهم على تحقيق نتائج عديدة ومتنوعة بإمكانات بسيطة في وقت قصير وأصبحوا قدوة إلى كل من يحمل فكرةّ لمشروع مميز.

وقالت الدكتورة هادية حمدي، الأستاذة بكلية تكنولوجيا الإدارة، المشرف على أعمال المهرجان، إن هذا التجمع العلمي، ضم عددًا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، إضافة إلى عدد من مسؤولي كبرى الشركات في عالم التقنيات الحديثة بغرض دعم وترسيخ لفكر تطبيق مفهوم ريادة الأعمال لديهم.

وتضمن المهرجان، الإعلان عن اسم الفريق الفائز بالجائزة المالية لمسابقة الشركات الصغيرة التي نظمتها مجموعة كانفس، وهو الفريق المكون من بسمة إسماعيل الجزيري، ومحمد صبحي فودة، ومحمد حمودة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المهرجان يعد الأول من نوعه الذي تعقده مجموعة عمل أسرة كانفس الطلابية التي بدأت نشاطها اعتبارًا من عام 2016، وتضم مختلف طلاب كليات الجامعة، وتتعاون مع مجموعة من كبرى الشركات ذات الحرفية والمهنية.​