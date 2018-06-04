ننشر نص مذكرة مشروع قانون الضريبة على الدخل

كتبت - هند الشامي:

كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ أن الحكومة تنفذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وأنها اقتضت ضرورة مسايرة التطورات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري، وإدخال بعض التعديلات على قانون الضريبة على الدخل لتحقيق مزيد من العدالة الضريبية، ولمواكبة مستوى الأسعار الذي تأثر بفعل التعويم للجنيه المصري، ما يتطلب البحث عن وسيلة لتخفيف العبء على ممولي الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، إذ لم تعد تتماشي الإعفاءات الشخصية مع الظروف الحالية.

وأكدت وزارة المالية في المذكرة أنها رأت أهمية البحث عن حافز ضريبي يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن الفئات المستحقة لذلك دون هدر الحصيلة الضريبية بغير مبرر علمي سليم.

وأوضحت الوزارة أن مقدار الإعفاء الحالي هو ٧٢٠٠ جنيه سنويا لم يعد كافيا لجميع فئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة وليس الموظفين وحدهم وبالتالي فإن أي تغيير في حد الإعفاء يجب أن يشمل كافة الفئات حتى لا يتعرض النص للطعن بعدم الدستورية باعتبار التمييز الشديد بين حجم الإعفاء الممنوح للموظفين دون غيرهم.

وأشارت الوزارة إلى أن زيادة مقدار الإعفاء يجب أن يكون متناسبا مع الشريحة أو الفئة التي يخاطبها القانون، فلا يستساغ أن يستفيد كافة الممولين بنفس قيمة الإعفاء مع اختلاف مستوى أو إجمالي مرتباتهم، حتى يشعر أصحاب الشرائح الأولي والثانية بالتغيير الذي حدث في قيمة الإعفاء، لصغر دخولهم كما أن أصحاب الشريحتين الأخيرتين لا يشعران بأهمية الزيادة في هذا الإعفاء، لكبر قيمة مرتباتهم بما يتجاوز المنفعة الجدية للدخل.

وقالت وزارة المالية في المذكرة الإيضاحية: من العدالة الضريبية أن يتم الخضوع للضريبة وفقا لمستوى الدخل، مضيفة: "تشير تجارب دول كثيرة إلى إمكانية زيادة تصاعدية للمعدلات الضريبية الفعلية من خلال اتباع طريقة الخصم الضريبي، وهو ما يحقق منافع للشرائح الأكثر استحقاقا للمزايا الضريبية.

ويقوم القانون على منح ائتمان ضريبي أي خصم الضريبة من المستحق على كل شريحة دخل ليستفيد أصحاب الدخول المنخفضة.

ووفقا للقانون تمت زيادة الشريحة الأولي المعفاة من ٧٢٠٠ جنيه إلى ٨٠٠٠ جنيه والشريحة الثانية أكثر من ٨٠٠٠ جنيه حتى ٣٠٠٠٠ جنيه خصما بنسبة ٨٥٪‏ والشريحة الثالثة أكثر من ٣٠٠٠٠ جنيه حتى ٤٥٠٠٠ جنيه خصمًا بنسبة ٤٥٪‏ والشريحة إلى الرابعة أكثر من ٤٥٠٠٠ جنيه حتى ٢٠٠٠٠٠ جنيه خصمًا بنسبة ٧,٥٪​