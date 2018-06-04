عرفات: النقل تولي أهمية كبرى برفع كفاءة البنية الأساسية للسكة الحديد

كتب - أحمد نبيل:

ترأس الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، اليوم الاثنين، أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية.

في بداية الاجتماع أكد الدكتور هشام عرفات على أن الوزارة تولي أهمية كبرى برفع كفاءة البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية، والتى من أهمها مشروعات تجديد خطوط السكك الحديدية بما يحافظ على سلامة مسير القطارات.

مضيفاً أن تجديد خطوط السكة الحديد سيسهم فى تعظيم دور الهيئة بنقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق، حيث إن الهدف هو الوصول إلى نقل 25 مليون طن بضائع سنوياً عبر السكك الحديدية بحلول عام 2022، مشيرًا إلى أن التجديد يتم بالخبرة والعمالة المصرية وبمعدات السكة الحديد،

وخلال أعمال الجمعية تمت المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي ٢٠١٧، والمصادقة على قائمة المركز المالي وعلى تقريري مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات، واستعراض إيرادات الشركة التي بلغت 120.4 مليون جنيه، في عام 2017 مقابل 73.8 مليون جنيه في عام 2016، بنسبة زيادة 63% وكذلك أعمال تجديد السكة والتي بلغت 49 كم سكة في عام 2017 مقابل 22كم سكة في عام 2016 وكذلك ما تم تجديده من مفاتيح خاصة بالسكة حيث تم تجديد 10 مفاتيح عام 2017 مقابل 9 مفاتيح 2016، وكذلك استعراض أعمال الصيانة التي قامت بها الشركة، حيث تمت صيانة 1363 كم سكة في عام 2017 مقابل 1296 كم سكة في عام 2016 بالإضافة إلى عرض الموازنة المالية التخطيطية لأنشطة الشركة لعام ٢٠١٨، وعرض الخطة المستقبلية لتطوير الشركة.

وقال الدكتور مصطفى أبوالمكارم، إنه جار تطوير ورشة صيانة المعدات والماكينات بالمنيا على مساحة 1300متر مربع وهي الورشة الرئيسية لصيانة إصلاح كافة ماكينات ومعدات الشركة، وتم البدء في تنفيذ خطة طموحة لإجراء عمرات جسيمة للماكينات والمعدات نظرا لقدم طرازات أغلب الماكينات والمعدات.​