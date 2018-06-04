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رئيس النواب عن زيادة أسعار المحروقات:" اللى راكب عربية لازم يدفع "

06:12 م الإثنين 04 يونيو 2018
رئيس النواب عن زيادة أسعار المحروقات:" اللى راكب عربية لازم يدفع "

علي عبد العال

كتب ـــــ أحمد علي:

عقب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على كلمة النائب سامى المشد، بعد حديثه عن ضرورة رفض زيادة أسعار المحروقات، بقوله:" اللى راكب عربية لازم يدفع".

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة إقرار زيادة العلاوة الخاصة والإستثنائية، قائلا:" اللى راكب عربيات 5000 سى سى لازم يدفع".

كان مجلس النواب، وافق في جلسته العامة التي عقدت اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو المقبل وبحد أدنى 150 جنيهًا، وعلى رفع العلاوة الاستثنائية في أجور موظفي الدولة، بداية من أول يوليو المقبل، بقيمة 40 جنيهًا، عن المقترح الذي تقدمت به الحكومة​

علي عبد العال مجلس النواب سامى المشد

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