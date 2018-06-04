منى العراقي: برنامجي الجديد لن يكون له منافس

كتب ـــــ مصطفى علي:

أبدت الإعلامية منى العراقي، سعادتها وتفاؤلها بعد انضمامها لأسرة شبكة قنوات النهار، ليس لوجود كوادر من أفضل الإعلاميين بحسب؛ بل لاتجاهها لتقديم منتج إعلامي جديد لم يقدمه أحد غيرها _ على حد تعبيرها _ .

وقالت في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الاثنين، إن البرنامج الجديد سيكون متخصصا في الصحافة الاستقصائية، مؤكدة أن هذا النوع من الصحافة يعد من أصعب ما قدمت البشرية لخدمة المجتمع، وهذه المرة سيكون البرنامج نسخة معدلة ومحسنة ومختلفة تماما عن المستخبي وانتباه.

وأضافت: " أنا والنهار سنقدم معالجة لبرنامج جديد يستحق المشاهدة لأنه لن يكون له منافس".

وكشفت أن البرنامج سينطلق بعد عيد الفطر مباشرة، فيما طالبت جمهورها باقتراح أسماء للبرنامج لعدم الاستقرار على اسم له حتى الآن.​