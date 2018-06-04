 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

منى العراقي: برنامجي الجديد لن يكون له منافس

06:03 م الإثنين 04 يونيو 2018
منى العراقي: برنامجي الجديد لن يكون له منافس

منى العراقي

كتب ـــــ مصطفى علي:

أبدت الإعلامية منى العراقي، سعادتها وتفاؤلها بعد انضمامها لأسرة شبكة قنوات النهار، ليس لوجود كوادر من أفضل الإعلاميين بحسب؛ بل لاتجاهها لتقديم منتج إعلامي جديد لم يقدمه أحد غيرها _ على حد تعبيرها _ .

وقالت في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الاثنين، إن البرنامج الجديد سيكون متخصصا في الصحافة الاستقصائية، مؤكدة أن هذا النوع من الصحافة يعد من أصعب ما قدمت البشرية لخدمة المجتمع، وهذه المرة سيكون البرنامج نسخة معدلة ومحسنة ومختلفة تماما عن المستخبي وانتباه.

وأضافت: " أنا والنهار سنقدم معالجة لبرنامج جديد يستحق المشاهدة لأنه لن يكون له منافس".

وكشفت أن البرنامج سينطلق بعد عيد الفطر مباشرة، فيما طالبت جمهورها باقتراح أسماء للبرنامج لعدم الاستقرار على اسم له حتى الآن.​

منى العراقي شبكة قنوات النهار الصحافة الاستقصائية عيد الفطر

الخبر التالى:

رئيس النواب عن زيادة أسعار المحروقات:" اللى راكب عربية لازم يدفع "
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان